DZ sprejel novelo zakona o nadzoru državne meje

Ljubljana, 28. junija - Poslanci DZ so z 59 glasovi za in nobenim glasom proti sprejeli vladno novelo zakona o nadzoru državne meje, ki glede izplačila odškodnin izenačuje lastnike obmejnih zemljišč, ustvarja pravno podlago za izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč, ki so jih prečkale tehnične ovire, in ureja pravno podlago za vodenje evidenc izvedenih mejnih kontrol.