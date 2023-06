Na Ljubljanskem gradu fotografije slavnih osebnosti iz objektiva Jadrana Lazića

Ljubljana, 29. junija - V Palaciju Ljubljanskega gradu bodo drevi odprli razstavo fotografa in prvega t.i. jugoslovanskega paparaca Jadrana Lazića z naslovom Na rdeči preprogi. Na ogled bodo dela v Los Angelesu živečega splitskega fotografa, ki je v svoj objektiv v 70. in 80. let minulega stoletja ujel slavne osebnosti nekdanje Jugoslavije kot tudi hollywoodske zvezdnike.