V Britanskem muzeju napovedali šestdnevno stavko

London, 1. julija - V londonskem Britanskem muzeju bodo sredi julija stavkali. Zaposleni v muzeju so stavko napovedali za čas od 11. do 16. julija, ker se ne strinjajo s plačami, delovnimi pogoji in pogoji upokojevanja. Delavski spor traja že od novembra lani. Jabolko spora je tudi neizplačilo solidarnostnega dodatka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.