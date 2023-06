DeSUS v odprtem pismu za 4,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin

Ljubljana, 28. junija - V zunajparlamentarni stranki DeSUS pozivajo vlado, da se nemudoma loti sprememb zakonodaje in ukrepov, s katerimi bi izvedli 4,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin. Pokojnina mora ohranjati realno vrednost, so poudarili. Odprto pismo so naslovili na celoten politični vrh.