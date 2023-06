Posledice neurja s točo za kmetijstvo na Gorenjskem zelo velike

Ljubljana/Bled/Radovljica, 28. junija - Na Gorenjskem tako velikega obsega in takšne toče, kot je v torek padala v več pasovih, ne pomnijo. Med poljščinami so najbolj prizadeti nasadi solate, koruze, krompirja in žit, zelo velika je škoda v vrtovih, je za STA povedal vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj Robert Golc. Toča je padala tudi na Dolenjskem.