Sindikati: Vlada bi lahko zastoj ESS izkoristila za sprejemanje neusklajenih predlogov s področja zdravstva

Ljubljana, 28. junija - Zastoj delovanja ESS, do katerega je prišlo, potem ko se premier Robert Golob ni udeležil za petek napovedane seje ESS, bi lahko vlada izkoristila za nadaljnje vlaganje neusklajenih predlogov zakonov, posebej zdravstvenih, v DZ, so opozorili predstavniki reprezentativnih sindikalnih central. Vlado so zato pozvali k spoštovanju socialnega dialoga.