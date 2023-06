Muslimani na hadžu simbolno kamenjali hudiča

Meka, 28. junija - Muslimanski verniki so danes na hadžu simbolno kamenjali hudiča, s čimer so obeležili začetek praznika kurban bajram. Letošnjega romanja, prvega brez pandemičnih omejitev po letu 2020, se udeležuje več kot 1,8 milijona vernikov z vsega sveta. To je sicer bistveno manj od napovedi o rekordni udeležbi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.