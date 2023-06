Tolminsko Sotočje prihodnji teden v znamenju festivala Sajeta

Nova Gorica/Tolmin, 28. junija - Mednarodni festival Sajeta, ki ga že 24. zapored pripravljajo na sotočju Soče in Tolminke pri Tolminu, prinaša tudi letos petdnevno glasbeno in drugo dogajanje. Med 5. in 9. julijem se bodo poleg koncertov zvrstile tudi različne delavnice za odrasle in otroke, razstava in drugo festivalsko dogajanja.