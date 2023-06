V ruskem napadu na Kramatorsk najmanj deset mrtvih, več deset ranjenih

Doneck, 28. junija - V ruskem raketnem napadu na mesto Kramatorsk na vzhodu Ukrajine je bilo v torek ubitih najmanj deset ljudi, vključno s tremi otroki, več deset ljudi pa je bilo ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Ruski izstrelki so zadeli restavracijo in nakupovalno območje, kjer je bilo v času napada veliko civilistov, poroča britanski BBC.