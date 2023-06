Policisti na Obrežju ujeli Ukrajinca pri prevozu migrantov iz Iraka

Obrežje, 28. junija - Policisti so v torek popoldan med kontrolo prometa na Obrežju ustavili avto moldavskih registrskih oznak. Ugotovili so, da je državljan Ukrajine v vozilu prevažal štiri državljane Iraka, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Ukrajincu so vzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil, so sporočili s Policijske uprave Novo Mesto.