Prebivalci Južne Koreje so se na papirju pomladili

Seul, 28. junija - V Južni Koreji je danes pričel veljati zakon, po katerem se starost ljudi šteje po običajnem mednarodnem sistemu in ne več po tradicionalnem, znanem kot "korejska starost". V skladu s tem so bili ljudje ob rojstvu stari eno leto, starost pa se jim je povečala z vsakim 1. januarjem in ne ob rojstnem dnevu. Na papirju so se torej ljudje pomladili.