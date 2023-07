V Novem mestu razstava kolonije 19. Novomeški likovni dnevi

Novo mesto, 1. julija - V razstavišču Dolenjskega muzeja Jakčev dom v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo del, nastalih na majski likovni koloniji 19. Novomeški likovni dnevi. Te se udeležilo pet slovenskih umetnikov in gostji iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Umetniški vodja je bil Robert Lozar. Razstava bo na ogled do 2. septembra.