Ukradli približno 150 kilogramov krompirja, pri vlomu v hišo za 10.000 evrov škode

Krško/Metlika, 28. junija - V naselju Hrast pri Jugorju v občini Metlika je neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel več predmetov, pri čemer je povzročil za približno 10.000 evrov škode. V Mrtvicah na območju policijske postaje Krško pa so neznanci v noči na torek izkopali in ukradli približno 150 kilogramov krompirja, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.