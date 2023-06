Senat Univerze v Ljubljani potrdil idejni predlog nove celostne grafične podobe univerze

Ljubljana, 28. junija - Senat Univerze v Ljubljani (UL) je na torkovi seji potrdil idejno rešitev nove celostne grafične podobe univerze in njenih članic. Na seji so sprejeli še nekaj odločitev, med drugim so potrdili prejemnike priznanj UL, nekatere manjše spremembe študijskih programov ter spremembe in čistopis pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad.