Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca tržaške policije o mednarodni kriminalistični preiskavi tihotapljenja migrantov v Trstu

Ljubljana, 28. junija - Novinarska konferenca tržaške policije, na kateri bodo spregovorili o kriminalistični preiskavi tihotapljenja migrantov, v kateri so sodelovali tudi slovenski in hrvaški kriminalisti, bo danes ob 11.30 v prostorih Urada državnega tožilstva v Trstu, via Foro Ulpiano 1, sodelovali bodo tudi predstavniki slovenske policije, so sporočili iz PU Koper.