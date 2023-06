Predsednica republike ob kurban bajramu poudarila pomen solidarnosti in medsebojnega spoštovanja

Ljubljana, 28. junija - Ob začetku praznovanja štiridnevnega kurban bajrama je muftiju Nevzetu Poriću in članom Islamske skupnosti v Sloveniji v svojem imenu in imenu države voščila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kurban bajram je v znamenju premagovanja sebičnosti in krepitve solidarnosti do tistih, ki potrebujejo pomoč, je zapisala v voščilu.