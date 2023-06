Poslanci večinoma naklonjeni predlogu novele o gospodarskih družbah

Ljubljana, 28. junija - Poslanci so večinoma naklonjeni vladnemu predlogu novele zakona o gospodarskih družbah, ki med drugim prinaša enostavnejše ustanavljanje podjetij in podružnic tujih podjetij prek spletnih registrskih postopkov. Podporo predlagani noveli so napovedali v koalicijskih Svoboda in SD ter opozicijski NSi, medtem ko je v SDS ne podpirajo.