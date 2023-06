Za mladega Urbana skupaj zbrali več kot dva milijona evrov

Ljubljana, 28. junija - V okviru akcije Koraki za Urbana so v torek na dobrodelnem koncertu v ljubljanski Hali Tivoli zbrali še 168.000 evrov, ki jih bodo namenili za razvoj programa genske terapije za sindrom CTNNB1, za katerim trpi mladi Urban Miroševič. Skupaj so v akciji zbrali več kot dva milijona evrov in tako dosegli cilj.