Svet EU in Evropski parlament z okvirnim dogovorom glede skupnih naročil orožja

Bruselj, 28. junija - Svet EU in Evropski parlament sta se v torek okvirno dogovorila o novih pravilih glede skupnih javnih naročil na področju evropske obrambe (EDIRPA). V njem sta organa določila pogoje za upravičenost pogodbenikov in proizvodov za sodelovanje ter pogoje, ki jih morajo naročila izpolnjevati, da bodo upravičena do financiranja, so sporočili iz Bruslja.