Francoski policist med kontrolo prometa ustrelil najstnika in sprožil nemire

Pariz, 28. junija - Na ulicah pariškega predmestja Nanterre so ponoči izbruhnili nemiri, potem ko je policist v torek zvečer med prometno kontrolo ustrelil in ubil 17-letnega mladeniča. Po neredih, med katerimi so zažigali avtomobile in smetnjake, je bilo aretiranih dvajset ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.