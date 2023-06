Ljubljana, 28. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta na štajerski avtocesti med Blagovico in Trojanami proti Mariboru zaprta počasni in vozni pas. Promet poteka po prehitevalnem pasu, nastal pa je zastoj, ocenjen na en kilometer. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih vpadnicah.