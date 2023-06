Newyorške borze današnji dan sklenile v zelenem

New York, 27. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se v torkovem trgovanju povečale zaradi ugodnih gospodarskih podatkov o trajnih dobrinah in kljub šibkim rezultatom delnic podjetja Walgreens, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.