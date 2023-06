Delo o zakonu o dolgotrajni oskrbi (28. 6.)

Ljubljana, 27. junija - Barbara Hočevar v komentarju Iskanje dogovora, kaj želimo in koliko bi za to prispevali piše o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Avtorica izpostavlja, da se bo potreba po dolgotrajni oskrbi še povečala in da je staranje prebivalstva predvidljiv proces, a da se o nekaterih vprašanjih, povezanih s tem, pogovarjamo, kot da bi nas presenetila.