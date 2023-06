Primorske novice o neučinkovitih ukrepih zdravstvenega ministra (28. 6.)

Koper, 27. junija - Jasna Arko v komentarju Brez reda in brez posluha ni sadov piše o neučinkovitih ukrepih zdravstvenega ministrstva. Avtorica meni, da je vladna koalicija vse bolj nezadovoljna z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom in da so njegove odločitve brez reda in posluha.