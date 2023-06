Popoldanska neurja povzročila znatno škodo, najhuje je na Gorenjskem

Ljubljana, 27. junija - Toča, ki je popoldne klestila na območju severne in kasneje severovzhodne Slovenije, je povzročila znatno materialno škodo, najhuje je na Gorenjskem. Po do sedaj znanih podatkih je meteorna voda zalila prostore 30 objektov, sprožil pa se je tudi zemeljski plaz na območju občine Maribor, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.