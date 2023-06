Zaradi uhajanja amoniaka v Nemčiji poškodovanih sedem ljudi

Berlin, 27. junija - V podjetju v mestu Ortenburg na jugu Nemčije je danes začel uhajati amoniak, pri čemer je bilo poškodovanih najmanj sedem ljudi, je sporočila nemška policija. Ob tem je dodala, da so zaposlene že evakuirali, vsi so opravili zdravniški pregled, poškodovani pa so bili hospitalizirani.