Prodaja novih stanovanj in hiš v ZDA maja krepko narasla

Washington, 27. junija - Prodaja novih stanovanj in hiš je maja v primerjavi z aprilom v ZDA narasla za kar 12,2 odstotka na letno prilagojeno raven 763.000, kar je presenetilo analitike Wall Streeta, ki so pričakovali le 680.000 enot. Prodaja je maja narasla že tretji mesec zapored, kljub pomanjkanju zalog in visokim cenam.