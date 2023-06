Pravosodno ministrstvo: Porast števila zaprtih po epidemiji gre pripisati preklicu ukrepov za njihovo začasno zmanjševanje

Ljubljana, 27. junija - V času epidemije covida-19 so bili v veljavi ukrepi za začasno zmanjševanje števila zaprtih, sta se pravosodno ministrstvo in URSIKS za STA odzvala na poročilo Sveta Evrope o stanju v evropskih zaporih. To je izpostavilo, da je v Sloveniji stopnja zaprtih narasla za 23 odstotkov, kar gre pripisati preklicu nepozivanja na prestajanje zaporne kazni.