Dodik šovinistično nad albanskega ustavnega sodnika

Banjaluka, 27. junija - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je danes na seji parlamenta, kjer poslanci razpravljajo o zakonu, s katerim želijo omejiti jurisdikcijo ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine, Albanca, sicer enega od treh tujih ustavnih sodnikov, označil s šovinistično nazivom, rekoč da jim kot tak ne more govoriti, kaj lahko in česa ne smejo.