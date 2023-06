Nevihte po delu države ovirajo promet, na Gorenjskem klestila toča

Ljubljana, 27. junija - Popoldne so se v severnem delu države razvile nevihte s točo, ki je na Gorenjskem povzročila nekaj škode. Med drugim je neurje zajelo kamp Šobec, kjer je toča uničevala šotore, je razvidno iz objav na družbenih omrežjih. Na prometnoinformacijskem centru voznike pozivajo, da prilagodijo in hitrost ter naj ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih.