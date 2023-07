Potovalne agencije z zavezo o vračilu stroškov v primeru odpovedi leta

Bruselj, 1. julija - Tri večje spletne potovalne agencije Edreams ODIGEO, eTraveli Group in Kiwi.com so se po dialogu z Evropsko komisijo in nacionalnimi organi za varstvo potrošnikov zavezale, da bodo bolje obveščale stranke o njihovih pravicah v primeru odpovedi letov. Zavezale so se tudi, da bodo potrošniki povračilo za vozovnico prejeli 14 dni od vložitve zahtevka.