V obsežni operaciji proti 'Ndrangheti aretirali 43 ljudi

Rim, 27. junija - V obsežni policijski operaciji proti italijanski mafijski združbi 'Ndrangheta v Italiji, Nemčiji in Avstriji so danes aretirali 43 ljudi, so sporočili iz Evropskega policijskega urada (Europol). Osumljeni so goljufije, pranja denarja, izsiljevanja in umora. Preiskovalci so zasegli nepremičnine in vozila v vrednosti pet milijonov evrov.