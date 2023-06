V ZDA televizije prišle do Trumpovega posnetka o tajnih dokumentih

New York, 27. junija - Ameriške televizije so pridobile zvočni posnetek, na katerem bivši predsednik ZDA Donald Trump govori o tajnih dokumentih, ki jih je po izteku mandata odnesel s seboj na Florido in priznava, da jih verjetno ne bi smel imeti. Deli prepisa posnetka so bili navedeni kot dokaz v obtožnici, ki Trumpa bremeni neprimernega ravnanja s tajnimi dokumenti.