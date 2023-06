Predsednica DZ s predstavniki nemškogovoreče skupnosti v Sloveniji

Ljubljana, 27. junija - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predsednika Zveze kulturnih društev Kočevarjev in Štajercev v Sloveniji Jana Schallerja in predsednico Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi Maribor Veroniko Haring. Med drugim so govorili o novem programu kulturnega sporazuma med Slovenijo in Avstrijo.