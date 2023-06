Ljubljanska borza: Indeks ob pol odstotka

Ljubljana, 27. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,50 odstotka in se ustalil pri 1229,52 točke. Borzni posredniki so ustvarili za 1,41 milijona evrov prometa. Z nekaj več kot 400.000 evrov prometa so bile za vlagatelje najbolj zanimive delnice Krke, ki so izgubile 0,43 odstotka.