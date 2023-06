Brezskrbno na dopust: Z upoštevanjem higienskih postopkov do varne priprave hrane na pikniku

Ljubljana, 29. junija - Sezona piknikov ob dobri hrani in pijači je v polnem zamahu. Pomembno je, da pri pripravi hrane upoštevamo pravilne higienske postopke in osnovna higienska načela za varnost živil in da takšne dogodke vnaprej načrtujemo, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).