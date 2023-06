Priprt osumljenec 16 vlomov v Piranu

Piran, 27. junija - Za 16 vlomov Piranu v maju in juniju so policisti osumili 48-letnega domačina, ki je že bil obsojen zaradi podobnih dejanj. Prejšnji teden so mu odvzeli prostost, v nedeljo pa je preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Kopru odredila pripor. Med hišno preiskavo sicer niso našli ukradenih predmetov, so sporočili s Policijske uprave Koper.