Čistilec z izklopom laboratorijskega zamrzovalnika uničil desetletja raziskav

New York, 27. junija - V Politehničnem inštitutu Rensselaer v ameriški zvezni državi New York je čistilec leta 2020 izklopil zamrzovalnik, ki je na minus 80 stopinj Celzija hranil vzorce, pomembne za raziskave na področju fotosinteze. S tem je povzročil za milijon dolarjev škode in uničil desetletja raziskav, inštitut pa je sprožil tožbo zoper njegovega delodajalca.