Cigler Kralj: Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi nesolidaren in praktično neizvedljiv

Ljubljana, 27. junija - Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je nesolidaren in v praksi neizvedljiv, menijo v NSi. Kot poudarjajo, bo zakon obremenil številne družbene skupine in gre v smeri, kako "ljudem potegniti več iz žepov". Napaka zakona je tudi osredotočanje na institucionalno oskrbo in obravnava po nujnem postopku, je navedel vodja poslancev Janez Cigler Kralj.