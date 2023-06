Prevozniki z ministrico Bratušek o težavah v sektorju

Ljubljana, 27. junija - Prevozniki pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so z infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek danes razpravljali o najbolj perečih težavah sektorja, med drugim o pomanjkanju delavcev. Kritični so bili do prepočasne izgradnje tretje razvojne osi, pri čemer je ministrica pojasnila, da gre za zahtevne objekte "in se ne da delati hitreje".