Poslanci sprejeli novelo zakona o sodnem registru

Ljubljana, 28. junija - Poslanci DZ so z 59 glasovi za in nobenim glasom proti sprejeli vladno novelo zakona o sodnem registru, ki zakon usklajuje z dvema evropskima direktivama. Novela, ki ji v največji opozicijski stranki ne nasprotujejo, bo olajšala ustanovitev družb in podružnic tujih podjetij ter poenostavila vpis sprememb v sodni register.