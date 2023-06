EU v odziv na uničenje jezu Ukrajini pošilja 500 generatorjev

Bruselj, 27. junija - Evropska unija prek mehanizma rescEU Ukrajini pošilja 500 generatorjev električne energije za sanacijo posledic uničenja jezu hidroelektrarne Kahovka na Dnepru, so danes sporočili v Bruslju. Generatorji bodo pomagali pri ponovni vzpostavitvi kritične infrastrukture, kot so postaje za črpanje vode in postaje za odplake.