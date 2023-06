Lokostrelke končale tekmovanje pred boji za medalje

Krakov, 27. junija - Lokostrelke Ana Umer, Žana Pintarič in Urška Čavič so z ukrivljenim lokom končala nastope na evropskih igrah v Krakovu še pred boji za medalje. Najvišje sta prišli Ana Umer in Urška Čavič, slednja je morala v osmini finala priznati premoč prvi s svetovne lestvice, Penny Healey iz Velike Britanije.