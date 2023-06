V Mariboru odpirajo Medeno tržnico

Maribor, 28. junija - Na Vojašniškem trgu v Mariboru bodo dopoldne odprli Medeno tržnico, na kateri bo mogoče kupili med, medene izdelke in medenjake. S slovesnim prihodom praporščakov bodo med drugim odprli interaktivni čebelnjak, ki bo obiskovalcem s svojimi poučnimi in zabavnimi vsebinami na voljo do nedelje.