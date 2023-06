Dopolnitvam zakona o sodniški službi se obeta podpora v DZ

Ljubljana, 27. junija - Poslanci DZ so na današnji seji opravili drugo obravnavo predloga zakona o dopolnitvi zakona o sodniški službi. Ta ureja položaj sodnika, ki je imenovan na mednarodno sodišče in funkcijo opravlja za krajši delovni čas. Podporo predlogu so napovedali v Gibanju Svoboda, SD in NSi, v SDS pa jo vežejo na podporo svojemu amandmaju.