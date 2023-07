Od danes prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih

Ljubljana/Maribor/Koper, 1. julija - Študentje lahko od danes na portalu eVŠ oddajo prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Na voljo je 12.089 mest za subvencionirano bivanje, od tega 4671 za sprejem in 7371 za podaljšanje bivanja, ter 47 mest za študente s priznano in začasno priznano mednarodno zaščito.