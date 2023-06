Putin: Wagnerjevi uporniki niso imeli podpore vojske in ljudstva

Moskva, 27. junija - Pripadniki zasebne najemniške vojske Wagner, ki so v soboto poskušali z oboroženim uporom strmoglaviti rusko vojaško vodstvo, niso uživali podpore vojske in ljudstva, je danes izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Zahvalil se je vojakom, ki so po njegovem mnenju preprečili državljansko vojno ter v času upora delovali "pravilno in usklajeno".