V Pompejih odkrili fresko z domnevnim predhodnikom pice

Neapelj, 27. junija - Arheologi so na zidu ene od hiš v Pompejih odkrili fresko z domnevnim predhodnikom znamenite italijanske pice, je danes sporočilo italijansko ministrstvo za kulturo. Na okoli 2000 let stari freski v arheološkem parku v Pompejih je upodobljen ploščat kruh, ki so ga verjetno jedli s sadjem, kot so datlji ali granatno jabolko, ali začimbami.