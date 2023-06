Papič v Bruslju o povezovanju izobraževanja in inovacij

Bruselj, 27. junija - Minister za visoko šolstvo in inovacije Igor Papič se je danes v Bruslju udeležil vrha o izobraževanju in inovacijah, na katerem so razpravljali o načinih, kako zbližati predvsem visokošolsko izobraževanje in inovacije. Papič je v razpravi poudaril, da je znanje globalno, zato je potrebno sodelovati, ključna pri tem pa je interdisciplinarnost.