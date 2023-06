Najboljši igralec in kapetan Aluminija Marinšek odhaja k Riedu

Kidričevo, 27. junija - Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij je ostal brez svojega kapetana in najboljšega igralca minule sezone, ko so se Kidričani merili v drugi ligi. Nik Marinšek se namreč seli v avstrijsko drugo ligo k Riedu, so sporočili iz Aluminija, kjer pa niso razkrili višine odškodnine.